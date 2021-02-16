Ханты-Мансийск, , 17:46 — REGNUM Жители Югры жалуются на работодателей, которые принуждают сотрудников к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 16 февраля.

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Глава региона пояснила, что к ней обращаются в социальных сетях с данным вопросом. Возможности у югорчан отказаться от прививки якобы нет: руководство требует медицинский отвод из больницы.

«Люди пишут, что тех, кто отказывается от вакцинации, грозят уволить или лишить премии», — сообщила Наталья Комарова участникам заседания.

Руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьёва уточнила, что вакцинация от коронавируса — дело добровольное и каждый имеет право от неё отказаться.

«Но работодатели, которые озабочены здоровьем общей массы своих работников, должны предпринимать всё от них зависящее для того, чтобы произошла вакцинация. Потому что установлен 95-процентный барьер для нераспространения инфекции», — отметила Майя Соловьёва.