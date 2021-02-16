Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM Ключевые ограничения для профилактики COVID-19 в Свердловской области могут снять к лету 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, точные сроки зависят от темпов вакцинации и снижения заболеваемости COVID-19.

Власти рассчитывают, что снять «значительную часть ограничений, в том числе масочных», удастся к июню-июлю 2021 года. Креков допустил, что в скором времени в регионе снимут часть ограничений для привитых или переболевших COVID-19 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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