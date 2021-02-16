Будапешт, , 17:24 — REGNUM В Венгрию поступила первая партия антикоронавирусной вакцины китайской компании Sinopharm, сообщает 16 февраля издание Daily News Hungary.

Издание подчеркивает, что Венгрия получила китайскую вакцину первой из всех стран — членов Евросоюза. В страну доставлено 550 тыс. доз, которых достаточно для вакцинирования 275 тыс. человек.

Ранее власти Венгрии заявили, что будут использовать несколько вакцин от коронавируса — вакцину компании Pfizer, российскую вакцину «Спутник V», а также препарат AstraZeneca.

С их помощью Венгрия планирует вакцинировать 70% населения к июню текущего года. С начала пандемии в стране было выявлено более 389 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более 13,8 тыс. привели к смерти пациентов.

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