Челябинск, , 17:23 — REGNUM В Челябинске с автовокзала «Центральный» переносят ещё восемь межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщает областной миндортранс.

С 18 февраля они буду отправляться с автовокзала «Южные ворота» (Синегорье). Речь идёт о таких маршрутах как №627 (Челябинск — Аша), №506 (Челябинск — Златоуст), №511 (Челябинск — Миасс), №551 (Челябинск — Миасс), №515 (Челябинск — Кисегач), №552 (Челябинск — Тургояк), №532 (Челябинск — Чебаркуль) и №510 (Челябинск — Миасс ч/з Непряхино).

Как сообщало ИА REGNUM, автовокзал «Центральный» закрывают. С 1 февраля власти начали перенос рейсов на «Южные ворота».

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