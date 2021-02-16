Москва, , 17:10 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов, сообщает 16 февраля сервис «Яндекс.Пробки».

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным интерактивной карты, в 17:00 заторы наблюдаются на центральных улицах Москвы, Садовом кольце, ТТК, участках МКАД. При этом сервис прогнозирует в ближайшие часы ухудшение дорожной ситуации. Пик наступит в 19:00, тогда движение почти остановится — пробки достигнут девяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во второй половине дня возобновились осадки, вечером ожидается метель.

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