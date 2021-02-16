Варшава, , 17:09 — REGNUM Постепенное увеличение числа случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше стало тревожной тенденцией, а не случайностью. Об этом 16 февраля сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter.

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«За последние сутки в Польше были зарегистрированы 5 178 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, уже почти неделю мы фиксируем число новых заражений на уровне не ниже 5 тысяч человек. В конце января и самом начале февраля число суточных заражений колебалось в районе 2,5 тысяч, и тогда мы надеялись на то, что пандемия заканчивается. Но пока это откладывается», — отметил министр.

Напомним, с начала пандемии в Польше выявили около 1,6 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40 832 человека умерли от COVID-19, около 1,35 миллиона человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С этого дня в республике открыты торговые точки, представители которых продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновили работу музеи, художественные галереи, отделения почты и ряд спортивных объектов.

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