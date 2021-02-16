Красногорск, , 16:54 — REGNUM По состоянию на 16 февраля в Подмосковье от коронавируса привито свыше 1,6 тыс. сотрудников торговли и промышленности. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

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Помимо этого, еще около 7 тыс. представителей данных отраслей планируют привиться в ближайшее время, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, в регионе проведена информационная работа с торговыми предприятиями о необходимости вакцинации их сотрудников.

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