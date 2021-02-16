Пхеньян, , 16:52 — REGNUM Распространение на территории Северной Кореи продукции так называемой корейской волны (халлю) может грозить смертной казнью, сообщает 16 февраля Yonhap.

По словам депутата парламента Южной Кореи Ха Тхэ Гёна, в Северной Корее «существует наказание за увлечение халлю». Об этом он рассказал после участия в закрытом брифинге южнокорейской Национальной разведывательной службы.

Ха Тхэ Гён «За ввоз и распространение таких видеоматериалов южнокорейского производства максимальным наказанием стала смертная казнь, за их просмотр максимальный срок тюремного заключения увеличен с пяти до 15 лет».

По словам южнокорейского депутата, власти Северной Кореи, вероятно, таким образом решили ужесточить борьбу с «враждебными» явлениями в обществе.

Напомним, халлю — это распространение по миру масскультуры Южной Кореи. Халлю приносит южнокорейскому бюджету немалый стабильный доход.

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