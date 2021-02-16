Москва, , 16:54 — REGNUM Ситуация с переездом трудовых мигрантов к себе на родину из-за пандемии коронавируса не является критической для экономики России. Об этом 16 февраля заявил первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественник выразил несогласие с оценками экспертов, заявляющих, что уменьшение количества трудовых мигрантов неминуемо приведет к ощутимому скачку цен и росту стоимости услуг ЖКХ. По его мнению, цена в большей степени зависит от доступности ипотечных кредитов, а не количества иностранных работников на стройках.

«Я с таким подходом не согласен. Рост стоимости квадратного метра и сейчас есть, и будет. Но это будет вызвано другим причинами — ипотечным спросом. Я думаю, мы продолжили линию поддержки низкопроцентной ипотеки. Вряд ли серьёзную роль сыграет отток трудовых мигрантов», — заявил Кирьянов.

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