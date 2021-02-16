Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинской области 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном использовании документов при образовании юридического лица. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что осенью 2020 года этот гражданин представил свой паспорт в регистрирующий орган, при этом руководить создаваемой фирмой не собирался. Организацию зарегистрировали. Подозреваемый был указан генеральным директором.

Сейчас идёт расследование. Выясняются все обстоятельства преступления. Отметим, на Урале нередки случаи, когда граждан регистрируют в качестве номинальных руководителей, порой предлагая им за это деньги. В правоохранительных органах предупреждают — за такое действие возможна ответственность в соответствии с законодательством РФ.