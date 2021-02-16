Вашингтон, , 16:35 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у более чем 52 тыс. человек, сообщает 16 февраля Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа зафиксировано 52 685 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, с начала пандемии в США выявлено более 27,6 млн случаев заражения, из которых более 486 тыс. привели к смерти пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам эпидемии и по числу умерших от последствий заражения коронавирусом.