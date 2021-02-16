Архангельск, , 16:33 — REGNUM Архангельская прокуратура подала в суд на предпринимателя, не уплатившего налоги, бизнесмен рискует потерять имущество.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, предприниматель осуществляя деятельность по переработке и реализации лома черных и цветных металлов, получив доход в размере 40,8 млн. рублей, налог с него уплатил только частично.

«Решением Новодвинского городского суда с Рычкова взыскана сумма неуплаченных им налогов в размере 4,9 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора судом наложен арест на денежные средства и имущество, принадлежащее предпринимателю», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в2020годувбюджетАрхангельскойобластипоступило 47,5 млрд рублей налогов, что на 16,2% или на 9,2 млрд рублей меньше, чем годом ранее.