Брянск, 16 февраля 2021, 16:28 — REGNUM Новую пристройку к детскому саду №147 «Голубые дорожки» открыли 16 февраля в Брянске. Учреждение примет 55 воспитанников ясельного возраста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
В одноэтажном корпусе разместятся четыре группы для малышей до трёх лет. Помещения полностью укомплектованы мебелью, инвентарём, интерактивным и мультимедийным оборудование, книгами и игрушками. На улице каждую группу ждут индивидуальные зоны с игровыми комплексами. На оснащение пристройки были выделены 5,1 млн рублей. Плодотворной работы в новом учреждении пожелал воспитателям губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Пристройку возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Муниципальный контракт на 55 млн рублей заключили в августе 2020 года.