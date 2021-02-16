Брянск, , 16:28 — REGNUM Новую пристройку к детскому саду №147 «Голубые дорожки» открыли 16 февраля в Брянске. Учреждение примет 55 воспитанников ясельного возраста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В одноэтажном корпусе разместятся четыре группы для малышей до трёх лет. Помещения полностью укомплектованы мебелью, инвентарём, интерактивным и мультимедийным оборудование, книгами и игрушками. На улице каждую группу ждут индивидуальные зоны с игровыми комплексами. На оснащение пристройки были выделены 5,1 млн рублей. Плодотворной работы в новом учреждении пожелал воспитателям губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Я считаю, что воспитывать и учить детей — это самая сложная работа. Мои родители были педагогами: мать — учитель начальных классов, отец — русского языка и литературы. Я видел, сколько они трудились каждый день, до ночи проверяя тетради, готовясь к занятиям. Это величайший труд — научить и воспитать маленького человека», — сказал губернатор.

Пристройку возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Муниципальный контракт на 55 млн рублей заключили в августе 2020 года.