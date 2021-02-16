Москва, , 17:59 — REGNUM Блокировка аккаунта телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 16 февраля в социальной сети Facebook.

«Так вот зачем Илон Маск приглашал Путина в эту сеть. Чтобы взять и заблокировать потом», — написала Mariia O.

Многие пользователи выразили слова поддержки российскому телеведущему. По их мнению, блокировка его аккаунта является элементом политической цензуры на интернет-площадке.

«Боятся! И это здорово! Респект Соловьеву», — пишет Биата П.

Некоторые комментаторы уверены, что деятельность Соловьёва не позволяет социальным сетям следовать принципам свободы слова.

«Молодец он! Даже рада читать то, скольким он покоя не даёт! Радуюсь за него — всё не зря!», — считает Алёна З.

Часть граждан предположила, что аккаунт Соловьёва был забанен автоматически после массовых жалоб со стороны его злопыхателей.

«Да там просто все сговорились, чтобы его забанить. Жаловались ни за что. Там он ничего ещё не успел сделать. Вот его и закрыли», — поделился своим мнением Maxim V.

Напомним, 15 февраля телеведущий Владимир Соловьёв заявил о том, что его аккаунт в приложении Clubhouse был заблокирован.