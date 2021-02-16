Париж, , 16:26 — REGNUM С 25 февраля жители Франции смогут вакцинироваться от коронавируса у своего участкового врача в поликлинике. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Le Figaro.

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Уточняется, что это стало возможным благодаря поставкам в страну вакцины AstraZeneca, которую можно хранить в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 °C.

Фармацевтическая компания AstraZeneca доставит в поликлиники и аптеки Франции 700 тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 февраля Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции опубликовал доклад, в котором предупредил, что к концу марта в больницы страны будут ежедневно поступать до 22 тысяч пациентов с COVID-19, если ситуация не изменится.

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