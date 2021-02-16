Калуга, , 17:10 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 142 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 февраля. Днём ранее, 15 февраля, в регионе было зарегистрировано 139 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 332 человек, 2074 человека находятся на лечении, 26 тыс. 18 человек выздоровели, 240 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (402), в Обнинске (208), Боровском (123) и Кировском (112) районах.

По данным регионального министерства здравоохранения, в настоящее время в медицинских учреждения развернуто 1220 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1029 человек. Из них на инвазивной ИВЛ находятся 9, на неинвазивной ИВЛ — 20, на кислородной поддержке — 624 человека. Охват тестированием составляет 226,6 на 100 тысяч населения. С начала пандемии в области обследовано 448 тыс. 38 человек.

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