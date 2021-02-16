Архангельск, , 16:14 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 186 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

В Архангельске коронавирусную инфекцию подтвердили у 47 человек, в Плесецком районе — у 24, в Северодвинске — у 23, в Котласском районе — у 20. Новые случаи заболевания выявлены также в Новодвинске, Вельском, Холмогорском и других районах области.

«В статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Краснодарского и Приморского краев, прибывших в Поморье», — сообщили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 в регионе находятся 4352 человека.