Белгород, 16 февраля 2021, 16:15 — REGNUM В три раза больше вакцины от COVID-19 будет поступать в Белгородскую область с 1 марта. Об этом на заседании оперативного штаба 16 февраля заявил врио губернатора Вячеслав Гладков.
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Сейчас медики осваивают транш для вакцинации 25 тысяч 135 человек. К концу недели в регион поступит ещё одна партия на 20 тысяч добровольцев. А с марта поставки увеличатся втрое.
По данным оперативного штаба, на вакцинацию от COVID-19 подано 60 тыс. 377 заявок. Прошли полный курс иммунизации уже 7042 добровольца.