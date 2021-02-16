Белгород, , 16:15 — REGNUM В три раза больше вакцины от COVID-19 будет поступать в Белгородскую область с 1 марта. Об этом на заседании оперативного штаба 16 февраля заявил врио губернатора Вячеслав Гладков.

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Сейчас медики осваивают транш для вакцинации 25 тысяч 135 человек. К концу недели в регион поступит ещё одна партия на 20 тысяч добровольцев. А с марта поставки увеличатся втрое.

«У нас сейчас объём идёт 20−25 тысяч доз, он продлится на этой неделе и следующей. А с 1 марта минимум в три раза объём будет увеличен. Поэтому у нас есть возможность протестировать нашу систему организации вакцинации, где есть необходимость — поправить», — сказал врио губернатора.

По данным оперативного штаба, на вакцинацию от COVID-19 подано 60 тыс. 377 заявок. Прошли полный курс иммунизации уже 7042 добровольца.