Москва, 16 февраля 2021, 16:07 — REGNUM Вопрос о возвращении на Лубянскую площадь в Москве памятника Феликсу Дзержинскому можно вынести на референдум. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Комментируя заседание комиссии общественной палаты Москвы, где обсуждался этот вопрос, Шапошников обратил внимание, что в разные исторические периоды на Лубянке были различные монументы и другие строения. Что касается памятника Дзержинскому, то, по мнению главы законодательного собрания столицы, этот вопрос следует решать с учётом мнения не только архитекторов и историков, но и простых москвичей. К тому же важно не забывать об исторической справедливости, уверен глава Мосгордумы.
«Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — отметил Шапошников.
Читайте ранее в этом сюжете: Венедиктов назвал «конкурентов» памятника Дзержинскому на Лубянке
Читайте развитие сюжета: Венедиктов предложил решить онлайн судьбу памятника Дзержинскому