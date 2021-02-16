Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В городах проживает большинство населения Ростовской области — 2 млн 853,3 тыс. человек. Таковы предварительные данные Ростовстата на начало 2021 года.

«В результате оценки численность населения области составила 4 млн 185,2 тыс. человек, в том числе численность городского населения — 2 млн 853,3 тыс. человек, сельского — 1 млн 331,9 тыс. человек», — уточняется на сайте ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что Всероссийская перепись населения состоится не весной, а осенью 2021 года. О переносе стало известно в начале февраля 2021 года. Корректировка сроков потребовалась в связи с пандемий.