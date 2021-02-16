Уфа, , 15:52 — REGNUM Общий долг по алиментам в Башкирии составляет 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по региону Ильнура Махмутова.

Сообщается, что ежегодно в регионе возбуждается 40 тысяч исполнительных производств. При этом около 65 процентов должников выплачивает алименты добровольно.

«Около 20 процентов должников теряют социальные связи, платить не могут, так как нет доходов, перебиваются случайными заработками. У многих есть судимости и зависимости, в том числе наркотические. Часть из них не имеет постоянного места жительства», — цитируют слова Махмутова корреспонденты издания.

Отмечается, что в 2021 году была принята программа, которая призвана помочь должникам найти работу, получить лечение и пройти курсы повышения квалификации.

«Благодаря соглашению, заключенному с минтрудом республики, мы сможем вернуть таких граждан в строй, что позволит им самостоятельно выплачивать алименты», — сообщил он.

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