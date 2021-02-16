Уфа, 16 февраля 2021, 15:52 — REGNUM Общий долг по алиментам в Башкирии составляет 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по региону Ильнура Махмутова.
Сообщается, что ежегодно в регионе возбуждается 40 тысяч исполнительных производств. При этом около 65 процентов должников выплачивает алименты добровольно.
Отмечается, что в 2021 году была принята программа, которая призвана помочь должникам найти работу, получить лечение и пройти курсы повышения квалификации.
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