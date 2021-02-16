Подгорица, , 15:48 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории получил подтверждение от лаборатории «Шарите» в Берлине о том, что «британский» штамм коронавируса был обнаружен в семи присланных образцах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

В соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и с учетом официального подтверждения наличия британского штамма рабочая группа Института общественного здравоохранения предложит более строгие меры.

В институте напоминают, что лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории, используя вспомогательную функцию ПЦР-диагностики, в нескольких случаях выявила возможность существования нового штамма вируса SARS-CoV-2. При поддержке Всемирной организации здравоохранения 40 проб были отправлены для дальнейшего анализа в справочную лабораторию «Шарите» в Берлине.

Согласно заявлению института, имеющиеся в настоящее время научно обоснованные данные показывают, что британский штамм характеризуется значительно более высокой трансмиссивностью, в то время как все еще недостаточно актуальной информации о том, вызывает ли он более тяжелую клиническую картину у инфицированных пациентов.