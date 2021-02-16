Москва, , 15:46 — REGNUM На портале «Активный гражданин» нужно выбрать историческую личность для установки памятника на Лубянской площади в Москве. Об этом 16 февраля заявил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании комиссии, где обсуждался этот вопрос.

«Мы предлагаем портал «Активный гражданин» как механизм решения судьбы Лубянской площади. Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан», — цитирует Венедиктова «Интерфакс».

По его мнению, в список «кандидатов» нужно внести, кроме Феликса Дзержинского, царя Ивана III, князя Александра Невского, Юрия Андропова и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественной организации «Офицеры России» критически оценили закрытый формат обсуждения вопроса возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

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