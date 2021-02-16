Краснодар, , 15:45 — REGNUM Мобильные пункты обогрева разворачивают на территории Краснодарского края в связи со сложными погодными условиями в регионе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 16 февраля.

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»В связи со сложными погодными условиями на отдельных участках автомобильных дорог действуют ограничения по движению большегрузных автомобилей. В целях оказания помощи людям, попавшим в непогоду развёрнуты мобильные пункты обогрева в городах Геленджик и Горячий Ключ. Разворачиваются ещё 14 таких пунктов», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады обрушились на Краснодарский край 14−15 февраля, 16−17 февраля сложные погодные условия в регионе сохраняться. На Кубани прогнозируется сильный ветер при снегопадах, на побережье возможно обледенение судов, в горах края лавиноопасно.

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