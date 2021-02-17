Сеул, , 17:32 — REGNUM Корейское агенство международного сотрудничества (KOICA) примет участие в усилиях ООН по борьбе с гендерным насилием в Восточном Тиморе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агенства.

Помимо KOICA над проектом будут работать представители ООН-женщины, Фонда ООН в области народонаселения, Программы развития ООН и Международной организации по миграции.

По данным некоммерческой международной организации The Asia Foundation, две из трёх представительницы женского пола в возрасте от 15 до 49 лет в Восточном Тиморе подвергаются насилию со стороны членов семьи или знакомых.

Известно, что к 2024 году ООН и KOICA намерены инвестировать в проект $7,3 млн и $700 тыс. соответственно.

Гендерное насилие представляет собой «любой акт гендерного насилия, который приводит или вероятно приведет к физическому, сексуальному или психологическому вреду или страданию слабого пола. Это включает в себя угрозы насилия, принуждение или самовольное лишение свободы, как на людях, так и в частной жизни». Чаще всего жертвами гендерного насилия являются женщины и девушки.