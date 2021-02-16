Москва, , 15:34 — REGNUM Помимо рисков обесценивания «тела» депозита, на проценты от которого предполагается жить в оцениваемом Андрее Ревенко варианте, есть еще несколько не менее существенных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, сумма, страхуемая Агентством по страхованию вкладов (АСВ), не должна превышать 1,4 млн рублей. Можно, конечно, разделить озвученные 12 млн (или, как другой предложенный вариант, 45−50 млн рублей) на множество «мелких» вкладов.

Но тогда не следует забывать, что процентный доход по крупным вкладам обычно выше, чем по небольшим. Так что эффективность подобных инвестиций снизится.

Во-вторых, это сейчас Банк России прекратил понижать ключевую ставку и в случае высоких темпов инфляции может даже её несколько повысить. Но кто знает, что будет через несколько лет?

Если экономика страны будет стабильно развиваться, а индекс потребительских цен снова начнет снижаться, то и Банк России вернется к циклу понижения процентных ставок. А вслед за ним упадут и ставки по депозитам. И вот уже вместо 12 миллионов рублей для поддержания качества жизни на постоянном уровне может потребоваться и 16, и 20 и 30 миллионов рублей.

Есть и непрогнозируемые риски при столь долгосрочном инвестировании. Ненулевая вероятность глобальных экономических проблем может привести к тому, что на какой-то период денежный поток от инвестиций в банковские депозиты не просто уменьшится, а сожмется до нуля.

В качестве альтернативного инструментария можно было бы рассматривать покупку высоконадежных облигаций (в первую очередь ОФЗ или бумаг надежных эмитентов), приобретение паев фондов коллективного инвестирования, приобретение недвижимости, земли и валюты (последние три варианта, кстати, наиболее популярны у Россиян).

Недвижимость в отличие от ценных бумаг и депозитов, для них «проще и понятнее» — это материальный актив, который «всегда с собой», который, в конце концов можно потрогать руками. И до сих пор жилая недвижимость стабильно дорожала (на счет будущего есть некоторые сомнения).

Ну, а то, что рубль, пусть и неравномерно, но стабильно теряет в цене к ведущим мировым валютам, знает даже ребенок. С другой стороны, есть категория, пусть и немногочисленная, по-настоящему богатых людей, которые за неимением доступа к иным высоконадежным и ликвидным инструментам попросту вынуждены держать часть своих капиталов на банковских депозитах.

И пусть это менее 1% наших соотечественников, но для них именно прибыль от банковских вкладов является существенным источником дохода. Но там, конечно, речь идет не о 12 миллионах рублей, а о суммах на несколько порядков выше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансист Андрей Ревенко считает, что для семьи из четырёх человек для получения 100 тыс. рублей, в виде процентов пришлось бы держать на вкладе свыше 12 млн рублей.

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