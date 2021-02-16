Москва, , 15:34 — REGNUM На Лубянской площади в Москве можно установить памятник Александру Невскому или Дмитрию Донскому. Об этом заявил 16 февраля главный архитектор, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов в Общественной палаты Москвы.

В палате проходит обсуждение инициативе по возвращению на площадь памятника Феликсу Дзержинскому.

«Здесь должно быть что-то такое, что объединяет народ. Этот герой должен способствовать объединению общества, а не его разъединению», — цитирует слова Баталова РИА Новости.

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Архитектор назвал и другие возможные варианты: Голгофский крест, памятник Минину и Пожарскому, Ивану III.

Как сообщало ИА REGNUM, глава общественного движения «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что ветеранские организации должны получить возможность высказаться относительно инициативы восстановить памятник Феликсу Дзержинскому в Москве.

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