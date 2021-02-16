Красногорск, , 15:35 — REGNUM С октября 2020 году в Московской области выявлено 9,8 тыс. нарушений масочного режима и социального дистанцирования. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Как отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов, всего за указанный период было проведено 2846 профилактических рейдов в муниципальных образованиях региона. Контрольные мероприятия позволили выявить 7127 нарушений масочного режима и 2749 случаев несоблюдения социальной дистанции.

«Рейды проводятся в общественных местах: торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах, автомобильных заправках», — сказал Баженов.