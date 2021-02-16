Москва, , 15:35 — REGNUM Показатели туристической отрасли в начале 2021 года демонстрируют рост. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 16 февраля написал у себя в блоге.

По мнению Собянина, итоги новогодних праздников внушают оптимизм. В пользу этого говорит тот факт, что во время каникул Москву посетили 1,9 млн туристов, несмотря на отсутствие в городе традиционных уличных фестивалей, а также закрытые музеи и не работающие по вечерам рестораны.

Мэр столицы привел данные, согласно которым средняя загрузка московских гостиниц на данный момент поднялась до 25−30%. Ещё лучше дела обстоят у недорогих гостиниц в центре города — их заполняемость доходит уже до 50−60%.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», — заявил Собянин.

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