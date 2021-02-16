Вашингтон, , 15:29 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 52,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 52 685 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 27 695 000.

Также сообщается, что за это же время в США 985 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 486 332.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 64 938 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.