Брюссель, , 15:27 — REGNUM Европейская организация потребителей (BEUC) пожаловалась в Европейскую комиссию на популярную соцсеть TikTok, которая якобы нарушает права пользователей. Об этом говорится в опубликованном 16 февраля сообщении BEUC.

BEUC и её участники, говорится в сообщении, выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok. Эта соцсеть всего за несколько лет стала очень популярной, в том числе среди детей. Однако должной защиты несовершеннолетних от опасного контента у соцсети нет, кроме того, пользователей вводят в заблуждение по ряду вопросов.

Новое исследование указывает на многочисленные нарушения прав потребителей и на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента. Кроме того, политика соцсети по отношению авторам видеороликов несправедлива, так как они не получают никакого вознаграждения за передачу своего контента в пользование, добавили в BEUC.

Ещё одна претензия организации касается сбора и использования личных данных пользователей. Чёткой информации об этом нет, отмечают в организации потребителей.

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