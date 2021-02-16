Москва, , 15:25 — REGNUM Если вдумчиво разобраться в просьбе мясопроизводителей позволить им поднять цены на свою продукцию, то выясняется, что весьма веские причины для такого обращения у них действительно имеются, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«В последние месяцы существенно выросла инфляция издержек. Иными словами — возросли расходы на производство практически по всей цепочке поставок «от поля до прилавка». Дорожает техника, дорожает горючее, дорожает сырьё, субстанции, добавки, «улучшители», техника и агрегаты, удобрения.

И если официальная инфляция, регистрируемая Росстатом, составляет сейчас относительно скромные 5,2% (правда, Банк России опасается, что к концу февраля — началу марта и она поднимется до 5,5%), то фактический рост цен по опросам бизнеса и населения находится в районе 12,8% и продолжает увеличиваться.

Стоит отметить, что бороться с инфляцией издержек куда труднее, чем с потребительской инфляцией. Все же вторая сопровождается (и в значительной степени — провоцируется) ростом доходов потребителей, а вот инфляция издержек вполне может перейти в стагфляцию, когда цены на всё растут, а доходы населения на этом фоне еще и снижаются. При этом еще и экономика стагнирует.

Не обошли эти беды и производителей пищевой продукции. Мало того, что из-за пандемии были разрушены или претерпели существенные изменения цепочки контрагентских отношений, существенно увеличились сроки поставки продукции, выросла в цене логистика, так еще и заметный отпечаток оставила девальвация рубля.

Дело в том, что в пищевой промышленности доля импортного оборудования составляет около 70%. А в мясопереработке приближается к 100%. И все это оборудование надо закупать и обновлять за рубежом, обслуживать, ремонтировать с привлечением иностранных специалистов и с использованием зарубежных материалов, узлов и комплектующих.

Существенное ослабление рубля в 2020 году, которое сразу не слишком заметно повлияло на экономику, пусть и с опозданием, но «аукнулось» всей обрабатывающей отрасли России. В том числе — и в пищевой.

Уже сейчас издержки производителей мясной продукции настолько велики, что они работают на грани рентабельности. Если не дать им возможность хотя бы чуть-чуть поднять цены и увеличить маржу, производить продукцию станет попросту убыточно. А это «здравствуй, забытый дефицит продовольствия».

Единственным действительно эффективным решением было бы субсидирование государством наиболее пострадавших отраслей обрабатывающей промышленности (в том числе и пищевой), чтобы хотя бы отчасти компенсировать им возросшие издержки.

Иначе неизбежен или рост цен, или дефицит товаров и продуктов. Деньги, к слову, у государства есть. Так что теперь его ход», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти в России на 10−15%.

Читайте также: «Ъ»: цены на колбасу и сосиски в России могут подскочить на 15%