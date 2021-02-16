Таганрог, Ростовская область, , 15:22 — REGNUM Жители Ростовской области пожаловались на солёный привкус воды, которая течёт из крана. Опасения по поводу качества воды высказали в социальных сетях жители Азова, Таганрога и ряда других территорий.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сопровождающимися усилением ветра, которые вызывают сгонно-нагонные явления и приводят к резким изменениям уровня воды поверхностных водоемов, её органолептические показатели могут меняться», — пояснили ситуацию работники водоканала.

Однако вода по-прежнему пригодна для употребления, так как проходит полный цикл очистки.