Москва, , 15:28 — REGNUM Смерть 85-летнего мужчины в университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после вакцинации от COVID-19 спровоцировала бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 16 февраля в социальной сети Facebook.

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«Все вакцины хороши, но организмы у людей разные», — пишет Инна Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что если бы подобный случай произошёл с российской вакциной, то на Западе против России включилась бы информационная машина по очернению.

«Если бы это была российская вакцина, то нам бы кости мыли. А так можно и на возраст списать», — считает Игорь К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что подобные случаи являются последствиями отсутствия предварительного исследования каждого гражданина перед вакцинацией.

«Организм у всех разный. Раньше проверяли на реакцию, а сейчас, наверное, нет», — написала Валентина Ц.

Нашлись и те, кто поспешил успокоить общественность. Блогеры отметили, что подобные смертельные случаи являются редкостью и в большинстве случаев вакцинация от COVID-19 происходит без осложнений.

«В Греции большее привитых пенсионеров, чем не привитых. В основном без летальных исходов. Насколько они эффективны — неизвестно! Но в моём окружении, все кто сделали прививки, чувствуют себя нормально, даже после второй дозы», — поделилась Ирина К.

Напомним, 15 февраля общественное телевидение ERT выпустило материал, согласно которому в университетской больнице Ираклиона на Крите 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации от COVID-19.