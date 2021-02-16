Липецк, , 15:21 — REGNUM В Липецкой области 16 февраля подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 218 положительных тестов.

За весь период наблюдения 19 тыс. 436 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 112 — за последние сутки. 405 человек скончались.

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