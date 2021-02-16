Москва, , 15:20 — REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V» не является «одноразовым» средством от инфекции. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

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«Вакцина «Спутник V» сделана на основе двух типов аденовируса. Всего их известно, если я не ошибаюсь, 58 типов. То есть остаётся ещё 56 человеческих, а потом ещё обезьяньи, геномодифицированные, химерные — то есть вариантов много», — заявил Лукашев.

Кроме того, по его словам, практически каждый человек встречался с аденовирусом пятого типа, на основе которого сделана первая инъекция «Спутника».

"У нас у большинства есть антитела, пусть и в небольшом количестве. И это не мешает вакцине быть эффективной. Поэтому я считаю, что это преувеличение, хотя и действительно, механизм, который обсуждается, существует и достоин обсуждения и изучения. Но на практике, как мы видим, он реализуется», — указал он.