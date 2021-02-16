Москва, , 15:12 — REGNUM Главной мерой поддержки туристической отрасли Москвы стала возможность продолжить работу в период пандемии. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 16 февраля написал в своем блоге.

Туристы на Красной площади Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. По договоренности с правительством России были на корню пресечены все разговоры о введении ограничений на движение самолетов и поездов», — написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что запущенная в городе система пропусков была отменена при появлении первой же возможности сделать это. Напомнил Собянин и о том, что осенью, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в городе не были введены серьезные ограничения. Благодаря этому, по оценке мэра города, абсолютное большинство гостиниц столицы удержались на плаву и смогли продолжить работу, сохранив трудовые коллективы.

«И это стало залогом будущего восстановления. Потому что закрыться легко, а вот заново запустить однажды остановленный бизнес бывает очень тяжело», — написал Собянин.