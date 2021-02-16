Липецк, , 15:09 — REGNUM В Липецке за неделю с 8 по 14 февраля в Единую диспетчерскую службу и городской департамент ЖКХ поступило более 130 жалоб на управляющие организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 16 февраля.

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В основном жалобы связаны с некачественной уборкой дворовых территорий от снега и их обработкой противогололедными материалами. Большинство обращений касались работы УК «РСУ-2» и «Спутник». К этим УК также были претензии в части содержания общедомового имущества и дворовых территорий.

«Данные УК отвечают за обслуживание почти 170 домов Липецка, между тем свою работу в указанный период по ряду адресов они выполняли недобросовестно, что и показали обращения липчан», — отметили в городском департаменте ЖКХ.

Еженедельно администрация планирует формировать сводку из системы ЕДС по всем обращениям, чтобы видеть, какие жалобы поступали от жителей, насколько оперативно УК реагировали на них, в какой срок отрабатывали и какие меры были приняты жилищной инспекцией в отношении УК, которые не справились с этой задачей.

Если УК некачественно выполняет работы по уборке снега или бездействует, после обращения в Единую диспетчерскую службу заявку должны принять в работу в течение четырёх часов и исполнить в течение суток. Если УК бездействуют или выполняют работы некачественно, их руководителям выдают предписания.

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