Москва, , 15:07 — REGNUM Если в ситуацию с льготной ипотекой вмешался президент РФ Владимир Путин, то законопроект точно примут. Обычно правительство прислушивается к мнению главы государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по доходной недвижимости инвестиционной компании «Инвесториум» Алексей Матлаков.

«Покупатели инвестиционной недвижимости получат преимущество перед инвесторами, которые не имеют нужного количества детей.

По грубым расчётам выигрыш в один процентный пункт по ставке кредита оборачивается дополнительным процентным пунктом доходности проекта в доходной недвижимости.

И это неплохой бонус в сегодняшних условиях. Инвесторам с детьми не надо дожидаться старости, чтобы получить стакан воды от детей, можно уже сейчас использовать отпрысков с пользой для семейного бюджета.

В тоже время уже раздаются голоса из Центробанка и Минстроя РФ о том, что льготную ипотеку пора сворачивать, так как рынок перегрелся от такого подарка правительства, и уже рост цен съел всю выгоду у покупателей квартир.

Скорее всего, ставки на ипотеку вернутся к доковидным временам летом 2021 года за счёт отмены субсидирования, а для счастливых родителей просто еще продлят этот праздник дешевых кредитов на некоторое время», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ представить предложения в сфере льготного ипотечного кредитования в период с 2021 по до 2024 год.

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