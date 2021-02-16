Красноярск, 16 февраля 2021, 15:07 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре и снегопаде.
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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 17 февраля в центральных районах Красноярского края ожидается сильный снег, порывы западного ветра 15−18 м/с, метель, гололедица на дорогах.
Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 февраля в горных районах края сохраняется лавинная опасность.
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