Пенза, , 15:22 — REGNUM В администрации города Пензы 16 февраля обсудили мероприятия по предупреждению подтопления территорий в весенний период.

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Мэр Андрей Лузгин, ссылаясь на данные горводоканала, отметил, что пока глубина промерзания грунта составляет ниже 1,2 метра. С учетом обильных снегопадов в последнее время ожидается большой паводок, поэтому подготовку необходимо завершить своевременно.

В настоящее время в Пензе подсчитывают водооткачивающую технику, уточняют места временного размещения граждан в случае подтопления, количество автомобилей для их транспортировки, приводят в готовность плавсредства и проводят другие мероприятия, отметил начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов. Необходимые рекомендации по подготовке к половодью уже довели до руководства управляющих компаний, добавил он.

По мнению градоначальника, главной мерой по предупреждению последствий таяния снежных масс остается их заблаговременный вывоз. Только за минувшие сутки в Пензе на снегоотвал вывезли более 6 тыс. кубометров, но город продолжает утопать в снегу.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иван Белозерцев 15 февраля во время совещания в доме правительства отчитал мэра Пензы Андрея Лузгина за некачественную уборку города от снега.

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