Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 февраля.

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«На сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделал 40 тыс. 791 человек, за сутки — 2 тыс. 787. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 6 тыс. 983 человека, за сутки — 1 тыс. 285», — привели данные в донском минздраве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область поступила очередная партия препарата «Спутник V». Всего в регион доставлено почти 83 тыс. доз антиковидной вакцины.

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