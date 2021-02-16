Москва, , 14:51 — REGNUM На первый взгляд вопрос с накоплением средств решается простым уравнением. Хочешь 100 тысяч в месяц — сделай вклад в банке. Но не всё так просто, как кажется, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

«Для простоты возьмем ставку ЦБ 4,25% и выходит, что для исполнения желания нужно 28,2 млн рублей. Вопрос решен? Нет.

Так как на практике граждане РФ сталкиваются с инфляцией, с возможными изменениями налогообложения крупных вкладов, риском на банк: система страхования вкладов покрывает только 1,4 млн рублей.

И совершенно реальной становится драма, процентные доходы по вкладам, акциям и прочим инвестициям падают и престарелые граждане лишаются безбедной жизни.

По опыту задача безбедной пенсии прямого решения не имеет. Уже упомянутые риски и инфляция легко съедают все сбережения. К тому же современная природа денег такова, что вполне возможны и отрицательные ставки.

Как это ни странно, для решения целого ряда совершенно прагматических государственных задач, таких как социальное сиротство, пенсия, реабилитация и социализация инвалидов даже западные общества начинают активно применять институт семьи и повышения компетенций по ее сохранению и укреплению.

В традиционном обществе гарантия того что, когда человек не сможет работать, — это дети. Общество постмодернизма попыталось предложить государственные и частные пенсии, но в итоге граждане остаются предоставлены самим себе.

Другой выход — освоение профессии капиталиста. Где капитал является обязательной, но не достаточной составляющей уравнения. Как и на любую профессию, на освоение уровня начального ремесла нужно 6−9 месяцев, и как любая профессия требует практики — порядка 4−8 часов в неделю минимум.

Неожиданная проблема тут в том, что при обилии учебных центров, лишь единицы дают знания на которые реально можно опираться. На практике часто встречается, что человек 2−3 года продирается сквозь мифы и сказки об инвестициях. Не всякая психика выдержит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе.

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