Афины , , 15:03 — REGNUM Вакцинация лиц в возрасте от 60 до 64 лет прививкой от COVID-19 производства компании AstraZeneca началась в Греции 15 февраля, сообщает AMNA. Процесс идёт параллельно с вакцинацией лиц в возрасте старше 75 лет и передового медицинского персонала вакцинами Pfizer и Moderna.

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Как и в других странах Европейского союза, Греческая национальная комиссия по вакцинации приняла решение использовать вакцину AstraZeneca только для людей в возрасте до 64 лет на том основании, что нет достаточных данных о ее эффективности для более пожилых возрастных групп. Это также двухдозная вакцина, с интервалом между вакцинами в 12 недель. Эти две системы вакцинации не взаимозаменяемы. Получители из одной категории не могут выбрать назначение вакцины в другой категории.

Также с 15 февраля началась работа двух мегацентров вакцинации, созданных на выставочных площадках Helexpo в Афинах и Салониках, каждый из которых имеет десятки прививочных станций и способен проводить тысячи прививок каждый день.