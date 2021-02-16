Сеул, , 14:51 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё шесть случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом 14 февраля сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, у всех шестерых был выявлен «британский» штамм коронавируса. В связи с этим общее число случаев заражения «британским» штаммом в стране увеличилось до 75. Также в Южной Корее зафиксировано 13 случаев заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса и шесть случаев заражения «бразильским» штаммом.

Начиная с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 92 случая заражения новыми штаммами коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 457 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 84 325.

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