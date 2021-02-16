Москва, , 14:46 — REGNUM Заявление обозревателя Radio Canada Тамары Альтереско о том, что интерес к вакцине от COVID-19 «Спутник V» является крупной научной и дипломатической победой России, вызвало шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 16 февраля в социальной сети Facebook.

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«Увидите, Россия спасёт мир и спасает и вакциной, и своими добрыми делами. Не видят этого только те, у кого глаза закрыты завистью и злобой! Давайте жить дружно!», — написала Алтынай И.

Многие пользователи уверены, что со временем у ненавистников России попросту «закончились силы» и правда начала «прорываться сама собой».

«Кто бы сомневался. Это и есть триумф и признание нашей науки, как самой передовой в мире. И нечего стеснятся того, что это лучшая вакцина, на данный момент, которой нет равных», — пишет Nadejda G.

Некоторые комментаторы считают, что на мнение канадского журналиста повлияло то, что российская вакцина действительно выглядит более выгодно, нежели её конкурент из США.

«Всем русофобам жить захотелось. Я бы не спешил продать врагам России вакцину!», — написал Елекбер З.

Большинство пользователей сообщили, что они обрадованы мировому признанию достижений российской науки.

«Это великие достижения и я очень рад за свою страну, Россия, только вперёд!», — поделился Константин Ш.

Напомним, 15 февраля обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско сообщила о том, что интерес к вакцине «Спутник V» является крупной научной и дипломатической победой России.