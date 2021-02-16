Батуми, Грузия, , 14:37 — REGNUM В Аджарской Автономной Республике Грузии водители автобусов вышли на протестную акцию, требуя возобновить междугородное сообщение, приостановленное в рамках борьбы с пандемией. Об этом 16 февраля сообщает телеканал Ajara.

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По данным журналистов, протестная акция началась у здания мэрии Хелвачаури, расположенном недалеко от Батуми. Водители заявляют, что остались без заработка из-за запрета на работу междугородних автобусов.

Сообщается, что представители мэрии вышли к протестующим и пообещали поднять вопрос о работе междугородного транспорта на более высоком уровне. Водили пригрозили, что, если ситуация не изменится к 22 февраля, то они объявят акцию гражданского неповиновения.

Напомним, в Грузии запрет на работу общественного транспорта был введен с 28 ноября 2020 года. 8 февраля 2021 года в стране начали снимать запрет на работу муниципального транспорта. Сообщений о планах снять ограничения, касающиеся междугородного транспорта пока не было.

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