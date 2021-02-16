Красноярск, , 14:30 — REGNUM Власти Красноярского края 16 февраля обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Заседание провёл первый замгубернатора — председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по словам министра здравоохранения региона Бориса Немика, в крае «сформировалась устойчивая положительная динамика». Увеличиваются темпы вакцинации от коронавируса, высвобождается коечный фонд. Практически полностью восстановлено оказание плановой медицинской помощи населению.

Немик подчеркнул, что за время борьбы с коронавирусом краевая система здравоохранения значительно усилила свои возможности. Было приобретено 574 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 42 единицы лабораторного оборудования, 11 аппаратов УЗИ, 17 рентген-аппаратов, 130 кислородных концентраторов, девять компьютерных томографов, 90 автомобилей скорой помощи.

Выросли мощности лабораторной диагностики. На сегодняшний день в крае в круглосуточном режиме работают 16 лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 16 февраля выявлен 60 501 носитель коронавируса, выздоровели 55 755 человек. От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2645 человек.

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