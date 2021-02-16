Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отказал жителю Карелии Юрию Дмитриеву и его защитнику в удовлетворении кассационных жалоб. Осужденному за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетней дочери историку предстоит отбыть наказание в 13 лет колонии. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 22 июля 2020 года Петрозаводской городской суд огласил приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в совершении сексуального насилия над своей несовершеннолетней приёмной дочерью, с наказанием в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако в сентябре Верховный суд Республики Карелия пересмотрел ранее вынесенное решение по делу о сексуальном насилии, фигурантом которого являлся глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. И увеличил ему срок наказания с 3,5 до 13 лет. С решением суда ни осужденный, ни его защитник не согласились и подали кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию.

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Дмитриев и его защитник оспаривали доказанность виновности Дмитриева по всем вмененным ему преступлениям и просили суд оправдать по всем составам преступлений: отменить обвинительный приговор судебной коллегии по уголовным делам в части осуждения по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и в части отмены оправдания по приговору Петрозаводского городского суда Республики Карелия от июля 2020 года.

«Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции кассационные жалобы осужденного Ю.А. Дмитриева и его защитника <…> оставлены без удовлетворения», — отметили в суде.

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