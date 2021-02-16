Москва, , 14:29 — REGNUM Студенты иностранных государства, которое являются студентами российских вузов, могут возобновить учёбу. Однако для этого есть некоторые условия. Об этом 16 февраля ИА REGNUM сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве напомнили, что риски распространения новой коронавирусной инфекции сохраняются, студенты-иностранцы, прибывающие из стран, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды. Первый тест они должны пройти не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ, второй — в течении 72 часов после въезда в страну.

Кроме того, студенты уже в России, пока они не получат результаты теста на COVID-19, должны соблюдать режим изоляции.

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«Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР», — подчеркнули в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, из-за пандемии коронавируса столкнулись с некоторыми трудностями, в частности, речь идёт об организации процесса дистанционного обучения, а также невозможности въехать в Россию после лета из-за введенных ограничений.

Напомним, очное обучение в российских вузах, подведомственных Минобрнауки РФ, было возобновлено с 8 февраля.

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